Beslenme Dostu Okullar" Sertifikalarını Aldı

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, "Beslenme Dostu Okullar Programı"nın amacının okullarda sağlıklı beslenme çevrelerinin oluşturulması ve bu konuda farkındalığın yaratılması olduğunu belirterek, "Yapılan çalışmalarda, beslenme dostu okullarda eğitim alan çocukların gelecek hayatlarında...

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, "Beslenme Dostu Okullar Programı"nın amacının okullarda sağlıklı beslenme çevrelerinin oluşturulması ve bu konuda farkındalığın yaratılması olduğunu belirterek, "Yapılan çalışmalarda, beslenme dostu okullarda eğitim alan çocukların gelecek hayatlarında da sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandığını görüyoruz." dedi.



Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), obezite ile mücadele amacıyla yürütülen "Beslenme Dostu Okullar Programı" kapsamında başarı gösteren okullara Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen törenle "Beslenme Dostu Okul Sertifikası" verildi.



Okullarda obezite ile mücadelede yeterli ve dengeli beslenme ile düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla düzenlenen program kapsamında 163 okul müdürüne sertifika takdim edildi.



Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, törende yaptığı konuşmada, diyabet, hipertansiyon, kronik kalp ve akciğer hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin, bulaşıcı durumdakilere göre çok daha fazla olduğunu vurguladı.



Bu hastalıkların önemli sebepleri arasında obezite, sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite eksikliği ile tütün ve alkol kullanımının gösterilebileceğini belirten Meşe, obezitenin Türkiye'de ve dünyada giderek arttığını söyledi.



Meşe, son 40 yılda çocuk yaş grubunda ve ergenlerde sağlıksız beslenme nedeniyle obezitenin 10 kattan fazla arttığına dikkati çekerek, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 5-19 yaş çocuk ve ergenlerin 340 milyondan fazlasının aşırı kilolu ya da obez olduğunu ifade etti.



Türkiye'de obezite oranının ilkokullarda yüzde 25, ortaokullarda yüzde 30'lara yaklaştığını kaydeden Meşe, "Çocukluk çağındaki obezite, diyabete, hipertansiyona, kalp hastalıklarına erken yaşta yakalanmaya sebep oluyor. Bunlar da erken yaşta ölümleri getiriyor. Biz genç yaşta ölümler olmasın istiyoruz." dedi.



Meşe, toplumun geleceği olan çocukların sağlığının korunmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Okul çağı dönemi fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimin hızlı olduğu, yaşam boyu devam edecek davranışların büyük ölçüde oluştuğu, çocukların alışkanlık kazanmaya en uygun olduğu dönemlerdir. Bu yaşta kazanılan alışkanlıklar ömür boyu devam etmektedir. Çocuk ve gençlere, sağlıklı beslenme ve yaşam biçimi alışkanlığı kazandırılması, sağlıklı yaşam bilincinin yerleştirilmesi ve yetişkinlik dönemi hastalıklarının önlenmesi için bu dönemlerde atılacak adımlar çok önemlidir."



"Çocuklar sağlıklı beslenme alışkanlığını gelecekte de sürdürüyor"



Meşe, "Beslenme Dostu Okul Programı"na gönüllü katılan okulların "sağlıklı beslenmeye yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi", "obeziteye yönelik sağlık hizmetlerinin sunumu", "sağlıklı beslenmeyi destekleyici koşulların oluşturulması" gibi farklı kriterlerdeki değerlendirmeler sonucunda sertifika almaya hak kazandıklarını dile getirdi.



Meşe, programa katılan okulların sayısının artmasının önemine işaret ederek, "Programın amacı, okullarda sağlıklı beslenme çevrelerinin oluşturulması, bu konuda farkındalığın yaratılmasıdır. Yapılan çalışmalarda, beslenme dostu okullarda eğitim alan çocukların gelecek hayatlarında da sağlıklı beslenme alışkanlığının daha iyi yerleştiğini görüyoruz." dedi.



Programa başvuru sayısı 3 kat arttı



Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da 2018-2019 eğitim öğretim yılında programa başvuran okulların sayısının bir önceki yıla göre 3 kat arttığını belirtti.



Okulların çocukların sadece eğitiminden değil sağlığından da sorumlu olduğunu ifade eden Akpınar, sertifika almaya kazanan okulları tebrik etti.



Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Meşe, "Beslenme Dostu Okul Programı"nda başarı gösteren okulların müdürlerine sertifikalarını verdi.



Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okulların müdürlerine sertifikaların verilmesinin ardından seğmenler gösterisi sunuldu.



Törene, Ankara İl Sağlık Müdürü Özkan Ünal, Ankara Vali Yardımcısı İsmail Küreci ile Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

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