Beslenme Uzmanı İmren Öztürk: "Sporcular hem bağışıklığına hem de kilosuna dikkat etmeli"

Beslenme Uzmanı İmren Öztürk, pandemi döneminde sporcuların beslenmelerine dikkat etmesinin, spor hayatı açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Hem bağışıklığı güçlendirici hem de kilo almayacak şekilde beslenmeleri gerekir" dedi.

Pandemi döneminde birçok spor müsabakasına ara verilirken, son dönemde organizasyonlar yeniden başladı. Futbol, basketbol, voleybol gibi takım sporlarında sezon başlarken, bireysel sporların birçok dalında ise belirsizlik sürüyor. Beslenme uzmanı İmren Öztürk, bu periyotta sporculara uyarılarda bulundu. Özellikle Süper Lig'deki futbol kulüpleri gibi ekiplerin profesyonel beslenme uzmanlarıyla çalıştıklarını ifade eden Öztürk, takım sporları yapan sporcuların bu anlamda çok etkilenmeyeceğini ancak bireysel sporcuların mutlaka profesyonel anlamda uzmanla çalışması gerektiğini ifade etti. Bireysel sporlarda kiloyu korumanın çok önemli olduğunun altını çizen Öztürk, "Bazı bireysel sporlarda kategoriler kilo olarak ayrılıyor. Sporcular bu anlamda kilo alıp vermekten ziyade, kilosunu koruyarak hareket etmeli. Pandemi döneminde de mutlaka bir uzmanla çalışarak hem bağışıklıklarını güçlendirmeliler hem de kilo almamalılar. Bu anlamda kişinin bedensel özellikleri doğrultusunda programlar hazırlanmalı ve yaptığı spor da göz önüne alınarak destek verilmeli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL