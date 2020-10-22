Beslenme Uzmanı İmren Öztürk: "Sporcular için kritik mevsim" - Son Dakika

Beslenme Uzmanı İmren Öztürk: "Sporcular için kritik mevsim"

22.10.2020 18:49
Beslenme Uzmanı İmren Öztürk:

Beslenme Uzmanı İmren Öztürk, mevsim geçişinde sporcuları uyardı.

Beslenme Uzmanı İmren Öztürk, mevsim geçişinde sporcuları uyardı. Öztürk, "Vaka sayısı artarken sporcular çok dikkat etmeli. Uzmana danışarak beslenmeli ve bağışıklıklarını güçlendirmeli" dedi.

Beslenme Uzmanı İmren Öztürk, kış aylarının gelmesiyle birlikte sporcuları uyardı. Salgının yayılmasına dikkat çeken Öztürk, "Pandemiden önce de bu mevsimlerde genellikle grip gibi hastalıklara yakalanırdık ve bağışıklığımız etkilenirdi. Şimdi pandemi var ve herkes dikkat edip bağışıklık güçlendirici gıdalar tüketmeli. Özellikle de sporcular bu konuda daha hassas olmalı. Çünkü onlar hastalığa yakalanır ve yanlış beslenirler ise o zaman eski formlarına ulaşmaları uzun zaman alabilir. Mutlaka bir uzmana danışarak hareket etmeleri gerekiyor. Bağışıklıkları güçlü olursa hastalıktan daha çok korunurlar" dedi. - İSTANBUL

Beslenme Uzmanı İmren Öztürk: Sporcular için kritik mevsim

Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beslenme Uzmanı İmren Öztürk: 'Sporcular için kritik mevsim' - Son Dakika Spor

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