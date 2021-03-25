Beslenme Uzmanı Savsa: Bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı ve dengeli beslenmeli - Son Dakika

BESLENME ve Diyet Uzmanı Ayşegül Savsa, koronavirüs, grip gibi hastalıklarla karşı karşıya kalmamak için beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bağışıklık sistemi bu dönemde önemli bir faktör. Bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için sağlıklı ve dengeli beslenmemiz gerekiyor" dedi.

Tekden Hastanesi Beslenme Diyet Uzmanı Ayşegül Savsa, yaptığı açıklamada, kış aylarında beslenmeye daha çok dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Bu dönemde soğuk algınlığı, grip gibi pek çok hastalık ile karşı karşıya kalınabildiğini belirten Savsa, "Bu döneme koronavirüs de eklendi. Bağışıklık sistemi bu dönemde önemli bir faktör. Bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için sağlıklı ve dengeli beslenmemiz gerekiyor. Mutlaka 3 ana ve 3 ara öğün yapılmalı. Günlük su tüketimi kış aylarında düşüyor. Su tüketimini arttırabilmek için çubuk tarçın, karanfil ve maydanoz sapları gibi aroma verici takviyeler ile su tüketimini arttırabiliriz. Mutlaka renkli beslenmeliyiz. Renkli beslenmek derken havuç, portakal, kereviz gibi farkı besinleri bir araya getirip tükettiğimiz zaman bağışıklık sistemimiz güçlü olacaktır. Günlük 5-8 porsiyon sebze ve meyve tüketmeliyiz" dedi.

'BALIĞI HAFTADA EN AZ 2 KEZ TÜKETMELİYİZ'Savsa, vücudun yeteri kadar besin ile güçlü olabileceğini belirterek, "Sağlıklı ve dengeli beslenerek, vücudumuzun alması gerektiği kadar besin alarak bağışıklık sistemimizi güçlü tutabiliriz. Soğuk havalarda evde kaldığımız için yüksek kalorili besinlerden kaçınmalıyız. Bu dönemlerde en önemli besin kaynaklarından olan balığı haftada en az 2 kere tüketmeliyiz. Kuru baklagil, bitkisel protein almak açısından haftada 2 kere muhakkak almamız gerekir. Probiyotik kış mevsiminde öğünlere, beslenme listelerine yoğurt ya da kefir olarak eklenmelidir. Akşam aile içi oturmalarında çiğ badem veya ceviz tüketilebilir" ifadesini kullandı.