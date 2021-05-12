Beslenme Uzmanından bayram tavsiyesi "Önce hafif bir geçiş yapsınlar, vücudu alıştırsınlar" - Son Dakika

Beslenme Uzmanından bayram tavsiyesi "Önce hafif bir geçiş yapsınlar, vücudu alıştırsınlar"

ANKARA - Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Gürbüz, vatandaşlara Ramazan Bayramı'nda gıda tüketimi konusunda tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Gürbüz, "Sağlıklı besinler, kan şekerini birden yükseltmeyen besinler tüketsinler. Proteine ağırlık versinler, haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık, limon, bunlarla önce hafif bir geçiş yapsınlar, vücudu alıştırsınlar" dedi.

Ramazan ayında uzun süre aç ve susuz kalan vücudun, bayram sabahı ile birlikte ani bir besin yüklemesine maruz kalmaması gerektiğini vurgulayan, Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Gürbüz, "Birden bire yüklenmesinler ilk önerim bu olur. Sağlıklı besinler, kan şekerini birden yükseltmeyen besinler tüketsinler. Proteine ağırlık versinler, haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık, limon, bunlarla önce hafif bir geçiş yapsınlar, vücudu alıştırsınlar. Bol sıvı tüketsinler, su içsinler, en az iki litre su içsinler günde. Hareket de etsinler. Yani bu pandemi döneminde eve tıkılıp kaldık. Ev içerisinde olur, ufak egzersizler olur, kasları güçlendirmek adına. Açılırsa da yine yürüyüşler olur, günde yarım saatlik yürüyüşler, maske ve mesafeye dikkat ederek çok önemli. Birden şerbetli tatlılara yüklenmesinler. Kan şekerini yükselttiğimiz zaman insülin salgısı da oluyor. O sürekli düşürüyor, yükseltiyor, böyle bir dengesizlik olmasın, plato çizsin. Bu kan şekerindeki iniş çıkışlar insanın psikolojisini de etkiler. Ayran, yoğurt, bunları tüketmeye dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.

"Su her zaman yanlarında olsun"

Ramazan Bayram'larının vaz geçilmezi olan şerbetli tatlılar konusunda da uyarılarda bulunan Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Gürbüz, "Önce sağlıklı bir kahvaltı, gün içinde açlık hissederlerse, bir tane çikolata ya da tatlı tüketebilirler, bu tattan da kendilerini mahrum bırakmasınlar. Azı karar çoğu zarar şekerler için. Aslında akşam yemeklerde şekerli şeyler tüketmezlerse, protein, tahıllar, kuru baklagiller, yoğurt ve bol salata tüketirlerse kan şekerlerinde zıplama olmayacağı için gece de acıkmazlar. Yatmadan önce bir kase yoğurt tüketebilirler, o dengeler kan şekerini. Gece uyanıyorlarsa su içsinler yatsınlar. Su her zaman yanlarında olsun" şeklinde konuştu.