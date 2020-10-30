Beslenme uzmanından el temizliğine kekik suyu önerisi - Son Dakika

KORONAVİRÜSE karşı kullanılan dezenfektanlar, içeriğindeki yüksek alkol nedeniyle ciltte tahrişe yol açıyor. Beslenme uzmanı Gözde Güzelcan da kekiğin antibakteriyel özelliği bulunduğunu söyleyerek, kekik suyu ile dezenfektan tarifi verdi.

Pandemiyle birlikte kullanımı artan dezenfektanlar, içerdiği yüksek alkol nedeniyle uzun süreli kullanımlarda ciltte tahrişe neden oluyor ve cilt hastalıklarını ortaya çıkarıyor. Uzmanlar, kimyasal dezenfektanlar yerine antibakteriyel özelliği bulunan kekik kullanılmasını önererek, kekik suyunun ellere sürülmesiyle vücuttaki virüslerin, enfeksiyonların, bakterilerin ve mantarların giderileceğini dile getirdiler.