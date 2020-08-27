Beslenme ve diyet uzmanı aşurenin şifa deposu olduğunu vurguladı - Son Dakika

Beslenme ve diyet uzmanı aşurenin şifa deposu olduğunu vurguladı

İSTANBUL - Bereketi ve bolluğu temsil eden 'Aşure ayı' için evlerde hazırlıkların yapıldığı bu dönemde Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Hülya Çağatay'dan önemli uyarılar geldi. Aşurenin vitamin deposu olduğunu belirten Çağatay, iyi bir aşurenin nasıl yapılabileceğine de değindi.

Uzman Çağatay: Aşure tam bir vitamin deposu

"Aşure sağlık için bir çok faydaya sahip bir tatlı. Ben aşureyi tatlı olarak görmüyorum aslında başlı başına bir yemektir aşure. Temelinde de bereketi, paylaşmayı ve aynı zamanda sevgiyi de temsil ediyor. Dolayısıyla mutfaklarımızdan eksik olmaması gereken bir tatlı çeşidi. Sadece Muharrem ayında değil normal zamanlarda yapabileceğimiz güçlü bir besin grubu etkisine sahip bir tatlı. Sağlık için yararları neler diye düşündüğümüzde içerisinde baklagiller var, tahıllar var aynı zamanda kuru meyveler ve kuruyemişler var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde aslında aşure tam bir mineral ve vitamin deposu haline geliyor. Protein deposu ayrıca bitkisel kaynaklı protein içeriyor çok güçlü miktarda. Bunun yanı sıra A vitamini, C vitamini, E vitamini içeriyor. Çok iyi bir omega 3 kaynağı ki kalp hastalıkları riskinden koruyor. Ceviz, fındık, fıstık da içerdiği için omega güçlü bir omega 3 kaynağı." İfadelerini kullandı.

Aşure yapımında bir çok yöntem var

Dyt. Hülya Çağatay,"Günlük hayatın içinde de aşure tüketmeleri günlük alınacak lif ve posa açısından büyük destek sağlayacaktır. Aşure için olmazsa olmaz mutlaka tahıl ve kuru baklagil olmak zorunda. Aşurenin baş oyuncusu zaten buğday, aşuruye o kıvamı veren buğday. Nohut ve fasulye de olmazsa olmazdır. Aşurenin iskeletidir, kuruyemişler de aşurenin lezzet vericisidir." diyerek aşure yapımında bir çok yöntemin olduğunu söyledi. Çağatay, "Süt koyanlar var ya da bal kullananlar var. Bal koyarak kalorisini şeker oranını düşürebilir tabi aynı lezzette olabilir. Bütün bunların dışında aşureye portakal kabuğu rendelenebilir. Kuru meyveler biraz daha fazla kullanıldığında vitamin oranını artırır. Hepsinin pişirme süresi ayrıdır ayrı ayrı pişirilir." diyerek aşurenin şifa kaynağı olduğunu söyledi.