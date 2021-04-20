Beslenmek ile gıdalanmak arasındaki fark nedir? - Son Dakika

Beslenmek ile gıdalanmak arasındaki fark nedir?

20.04.2021 16:22
Beslenmek ile gıdalanmak arasındaki fark nedir?, System.String[]

Dengeli beslenme yalnızca ideal kiloya ulaşmak için değil aynı zamanda sağlıklı ve uzun bir yaşam adına da önem taşıyor.

Özellikle pandemi döneminde vücudu hastalıklara karşı korumak ve direncini artırmak için dengeli beslenmek gerekiyor. Ancak sağlıklı beslenirken, sağlıklı gıdalanabiliyor muyuz? Sağlıklı gıdalardan yeterli ve dengeli bir ölçüde alırsak vücudun bütün olarak bir denge kazanması sağlanıyor.

Yediğimiz yiyeceklerin her biri vücutta belirli bir işlevi yerine getiren çeşitli besinler içerir. Bu besinlerden bazıları kemikler, kaslar, cilt, saç, dişler ve tırnaklar gibi vücudumuzun bileşenleri olan bazı dokuları iyileştirir ve onarır; bazıları ise enerji sağlar veya vücut için tehlike oluşturacak toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bu nedenle, her besini doğru miktarda içeren çeşitli yiyecekleri yemek önemlidir.

Makro besin maddeleri (protein, karbonhidrat, yağ, su) ve mikro besin maddeleri (vitaminler ile minerallerin) gerektiği kadarının alınmasıyla, vücudun sağlıklı kalmasını, düzgün şekilde büyümesini ve etkin şekilde çalışabilmesi sağlanmış olur. "Ne yersen O'sun" ifadesi, vücudun aldığı gıdaya iyi ya da kötü cevap vermesi anlamına gelir. Vücut sağlığımızı genetik ve çevresel etkilerden korumak için dengeli beslenme ve sağlıklı yaşamın önemi uzun yıllardır biliniyor. Ancak yediğimiz yiyecekler vücutta sağlıklı hücreler üretebilirse sağlıklı ve uzun bir yaşama kavuşulabiliyor. Bu süreci gerçekleştirmenin yolu ise gıdalanmadan geçiyor.

Beslenme sağlıklı gıdalanma anlamına geliyor mu?

Beslenme; gönüllü, bilinçli ve dolayısıyla eğitici bir süreçtir ve bireyin özgür kararına bağlıdır. Bu nedenle "sağlıklı beslenme" konusu doğru bilinçlenme gerektirir. Beslenme şüphesiz insan sağlığını en çok etkileyen mecburi alışkanlıktır. Beslenme bilinçli, seçici ve aktif bir eylem olarak gerçekleştirilirse gıdalanma olur.

Beslenmek ile gıdalanmak arasındaki farkı açıklayan Infinity Regenerative Clinic Başhekimi Dr. Yıldıray Tanrıver; beslenme yemek yemek/karın doyurmak olarak adlandırılan bir eylem iken, gıdalanma bir organizmanın besini özümsediği ve onu büyüme ve bakım için kullandığı organik bir süreçtir.

Gıdalanmayı "Bilinçli, seçici ve aktif bir beslenme eylemi" olarak gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlayan Dr. Tanrıver, sağlıklı gıdalanmayı insan vücudunun büyümek, gelişmek ve yaşamsal süreçlerini devam ettirmesi yanı sıra enerji elde etmek, dokuları yenilemek, yeni ve sağlıklı hücre üretimi sağlamak gibi benzeri fonksiyonlar için gerekli öğeleri elde ettiği fizyolojik süreçlerin bütünü olarak açıklıyor.

Bir gıdanın kalite ölçüsünün sağladığı enerji miktarına ve içerdiği besin maddelerinin miktarıyla ilgili olduğunu belirten Infinity Regenerative Clinic Başhekimi Dr. Yıldıray Tanrıver; "Bir yiyeceğin içerdiği her besin öğesine ihtiyaç olduğu anlamına gelmez. Bir yiyecek fazla tüketilirse ve diğeri yeterince tüketilmezse veya gereksiz tüketilirse, genel sağlık durumunu yansıtan bazı vücut fonksiyonları etkilenir. Dengeli beslenmenin oluşturulmasındaki sorun, temel bir modelin sabitlenebilmesine rağmen, her zaman her bireyin ihtiyaçlarına göre uyarlanmamasıdır. Yaş, yaşam tarzı ve hatta iklim, her insanın ihtiyaç duyduğu besin dengesini etkileyebilir. Bununla birlikte, önemli olan, özellikle vücut büyüme ve gelişmeye çağındayken ve özellikle ergenlik dönemindeyken, sağlıklı yaş almak için mutlaka besin açısından zengin, sağlıklı yiyecekler tüketilmelidir" dedi.

Doğru gıdalanmaya alkali beslenme tarzı da büyük bir destek sağlar

Alkali beslenme diyet ya da detoks kavramlarından çok öte bir beslenme ve yaşam tarzıdır. Vücudun bir bütün halinde çalışmasının en etkili yöntemi olarak bilinen alkali beslenmede; rafine şeker, trans yağ, mayalı ve paketli ürünler gibi zararlı yiyecekler tüketilmediği için tüm vücut ahenk içinde çalışır. Birey alkali beslenmeyi tercih ederek bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve korunması, sağlıksız ve asidik beslenme sonucu oluşan tahribatın giderilmesi ve beden kimyasının alkali pH dengeye getirilerek hücresel yenilenmenin sağlanması gibi etkenlerle sağlık sorunlarının giderilmesine odaklanmış oluyor. Asidik yiyeceklerle yorulmayan vücut ne yağ depolama ihtiyacı duyar ne de sağlıksız bir yiyeceği vücuttan atacağım derken aşırı efor harcayıp organları yorar. Günlük beslenme şekli olarak yeme alışkanlıklarında alkali beslenmeyi tercih eden herkes vücuda zarar verecek gıdalardan uzak durup, sağlık için iyi bir adım atmış olur.

Genetik, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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