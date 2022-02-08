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Beslenmeye gelen yaban keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika

Beslenmeye gelen yaban keçileri böyle görüntülendi

08.02.2022 09:30

Beslenmeye gelen yaban keçileri böyle görüntülendiADIYAMAN Adıyaman'da yaban keçileri Drone ile havadan kar üzerinde ilk kez bu kadar kalabalık bir şekilde görüntülendi.

Beslenmeye gelen yaban keçileri böyle görüntülendi

ADIYAMAN Adıyaman'da yaban keçileri Drone ile havadan kar üzerinde ilk kez bu kadar kalabalık bir şekilde görüntülendi.

Kar yağışı birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem bırakmak için ekipler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar seferber oluyor. Rakımı yüksek dağlık bölgelerde yaşayan yaban keçileri yağan kar ile birlikte yiyecek bulmak zorluk çekiyor.

Yiyecek bulmak için sürüler halinde kar üzerinde ilerleyen yaban keçileri Adıyaman'da Drone ile ilk kez bu kadar kalabalık olarak görüntülendi. Onlarca yaban keçisi 2 metreyi geçen kar kalınlığının olduğu yerlerden kayalık bölgelere giderek yiyecek arıyor.

Adıyaman Uluğbaba bölgesinde bulunan yaban keçileri için iş makinasıyla önce yol açıldı, ardından ise ekipler zirveye yem bıraktı. Sırtlarında yemler ile kilometrelerce yürüyen ekipler, yemleri hayvanların yoğun olduğu bölgelere bıraktı.

Ocak ayı içerisinde Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya 20 yiyecek bıraktı. Kuru ot, yonca, besi yemi, kırık buğday, kasap ve pazar atıkları Adıyaman'da ki 7 avlağa bırakıldı.

Beslenmeye gelen yaban keçileri böyle görüntülendi
Beslenmeye gelen yaban keçileri böyle görüntülendi
Beslenmeye gelen yaban keçileri böyle görüntülendi

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Adıyaman, Drone, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beslenmeye gelen yaban keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika


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