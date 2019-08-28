Son Dakika Haberleri: "Beslenmeyi reddeden" şahin yavrusu sağlığına kavuştu
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"Beslenmeyi reddeden" şahin yavrusu sağlığına kavuştu

52 dakika önce

Kocaeli'de doğa koruma ekiplerince bitkin halde bulunan şahin yavrusu, "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'da sağlığına kavuştu.

Kocaeli'de doğa koruma ekiplerince bitkin halde bulunan şahin yavrusu, " Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'da sağlığına kavuştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bitkin halde bulunan şahin yavrusu, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda hizmet veren Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.
Çene yapısının tam gelişmediği ve beslenirken zorlandığı tespit edilen şahin, 4 gün yoğun bakımda tedavi görmesinin ardından rehabilitasyon bölümüne alındı.
"Annesinden ayrıldığı için beslenmeyi reddettiği belirlenen" 565 gram ağırlığındaki şahin yavrusu, veteriner hekimler tarafından günde üç defa elle beslendi.
565 gramdan 1 kilo 755 grama ulaştı
Sağlığının iyiye gitmesi ve çene yapısının güçlenmesinin ardından kendi kendine beslenmeye alıştırılan yavrunun ağırlığı 1 ay süren tedavinin sonunda 1 kilo 755 grama ulaştı.
Kanatlarının güçlenmesi için uçma pratiği de yaptırılan şahin, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Ormanya'da yaban hayvanlarına yönelik kurduğu Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, yaban hayvanlarına hizmet vermeye devam ediyor.
Türkiye'nin en donanımlı merkezlerinden biri olan merkezde, yaralı veya rehabilitasyon ihtiyacı bulunan yaban hayvanlarına tedavi imkanı sunuluyor.
Kocaeli, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:20 Kaynak: AA
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