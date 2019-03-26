Son Dakika Haberleri: Beşler ve Aneda Gıda'dan 'Mantı' İçin İşbirliği

Beşler ve Aneda Gıda'dan 'Mantı' İçin İşbirliği

1 saat önce

Et ve et ürünleri sektörünün önemli şirketlerinden Beşler ve mantı sektöründe hizmet veren Aneda Gıda işbirliğine gitti.

Beşler ve Aneda Gıda'dan 'Mantı' İçin İşbirliği, System.String[]
Et ve et ürünleri sektörünün önemli şirketlerinden Beşler ve mantı sektöründe hizmet veren Aneda Gıda işbirliğine gitti. Şirketler, birlikte üretecekleri mantıları 'Beşler İnciana Mantı' ismiyle piyasaya çıktı.

Et ve et ürünleri sektörünün önemli şirketlerinden Beşler ve mantı sektöründe hizmet veren Aneda Gıda ile işbirliğine gitti. Yapılan bilgilendirmede; Beşler; Aneda Gıda ile mantı üretimi için işbirliğine giderek, Aneda Gıda'nın üretim tesislerinde üretilecek olan 'Beşler İnciana Mantı' ile Türkiye'de pazarına girdi.

Beşler Sucuk Genel Müdürü Yılmaz Buldu, törende yaptığı açıklamada; "Beşler sucuk olarak bugünkü imzaların iki taraf içinde hayırlı olmasını dileriz. Bu işbirliğinin ardından insanlarımızın bambaşka bir mantı deneyimi ile tanışacağına inanıyoruz. 1945'ten bu yana kırmızı et ve et ürünleri sektöründe faaliyetlerini sürdüren Beşler, güçlü işbirlikleri yoluna devam edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:42 Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi
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