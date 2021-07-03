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BESMEK Genel Sergi ve Festivali müzikler eşliğinde sona erdi - Son Dakika

BESMEK Genel Sergi ve Festivali müzikler eşliğinde sona erdi

03.07.2021 09:14
BESMEK Genel Sergi ve Festivali müzikler eşliğinde sona erdi, System.String[]

BESMEK Genel Sergi ve Festivali müzikler eşliğinde sona erdi Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: "BESMEK anlayışı Cumhurbaşkanımızın İSMEK'i kurduğu ruh ve anlayışı taşımaktadır" Beyoğlu'nda düzenlenen BESMEK Genel Sergi ve Festivali'nde dans gösterileri ve müzikler eşliğinde dönem sonu...

BESMEK Genel Sergi ve Festivali müzikler eşliğinde sona erdi

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: "BESMEK anlayışı Cumhurbaşkanımızın İSMEK'i kurduğu ruh ve anlayışı taşımaktadır"

İSTANBUL - Beyoğlu'nda düzenlenen BESMEK Genel Sergi ve Festivali'nde dans gösterileri ve müzikler eşliğinde dönem sonu kutlaması yapıldı. Festivale katılan Başkan Ali Yıldız, "BESMEK anlayışı, Cumhurbaşkanımızın İSMEK'i kurduğu ruh ve anlayışı taşımaktadır" dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından BESMEK bünyesinde 33 alanda 266 branşın yer aldığı Meslek ve Sanat Eğitim Kursu 2020-2021 eğitim yılı düzenlenen programla sona erdi. Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi'nde kursun kapanışına özel düzenlenen festivale Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte eşi Seyhan Yıldız ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve aynı zamanda Merkez Karar ve Yönetim Kuruluüyesi Leman Yenigün'ün aynı sıra çok sayıda vatandaşlar katıldı. Kapanış programında oluşturulan stantlarda kurs boyunca kursiyerlerin yaptığı eserler sergilendi. Festivalde kursiyerlerden Lale Kaşgarlı ile kızı Dilnaz Kaşgarlı piyano resitali sunarken, BESMEK'te eğitim veren hocalar da gitar ve klasik kemençeyle şarkı ve türküler seslendirerek vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı. Festivalde, Hezarfen Anaokulu'ndan mezun olan öğrenciler de İstiklal Marşı'nı okuyup Başkan Haydar Ali Yıldız ile birlikte temsili kep atma töreni yaptı.

"BESMEK anlayışı, cumhurbaşkanımızın İSMEK'i kurduğu ruh ve anlayışı taşımaktadır"

BESMEK'in önemini vurgulayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "BESMEK, aslında İSMEK'in kurucusu Beyoğlu'nda BESMEK'in kurulması İstanbul'da 1994 yılında belediyecilik anlayışını bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve saygıdeğer eşleri hanımefendiye Beyoğlu'nun bir vefasıdır. Böyle değerlendiriyorum ve inşallah BESMEK anlayışı cumhurbaşkanımızın İSMEK kurulurken hangi ruhla ve anlayışla kurulduysa o anlayışla Beyoğlu'ndaki bütün kadınlara, gençlere, çocuklara hizmet etmeye devam edecek. BESMEK, Beyoğlu'nundur, Beyoğlu'nun kadınlarınındır, gençlerinindir, çocuklarınındır. Beyoğlu'nda BESMEK'e sahip çıkacaklar ve en güzel emeklerini, becerilerini, hünerlerini, eserlerini ortaya koyacaklar ve her yıl bu aylarda bu mekanda sergimizi açacağız" açıklamasında bulundu.

BESMEK Genel Sergisi 5 Temmuz'a kadar açık olacak.

BESMEK Genel Sergi ve Festivali müzikler eşliğinde sona erdi
BESMEK Genel Sergi ve Festivali müzikler eşliğinde sona erdi
BESMEK Genel Sergi ve Festivali müzikler eşliğinde sona erdi
BESMEK Genel Sergi ve Festivali müzikler eşliğinde sona erdi
BESMEK Genel Sergi ve Festivali müzikler eşliğinde sona erdi
BESMEK Genel Sergi ve Festivali müzikler eşliğinde sona erdi
BESMEK Genel Sergi ve Festivali müzikler eşliğinde sona erdi
BESMEK Genel Sergi ve Festivali müzikler eşliğinde sona erdi

Beyoğlu Belediyesi, Haydar Ali Yıldız, Ali Yıldız, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BESMEK Genel Sergi ve Festivali müzikler eşliğinde sona erdi - Son Dakika


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