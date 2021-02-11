Beşminare Akademisi Derneği üyeleri dondurucu soğuğa rağmen doğal havuzda yüzdü - Son Dakika

Bitlis'te Beşminare Akademisi Derneği üyeleri dondurucu soğuğa rağmen Altunkalbur bölgesinde doğal kaynak suyuyla beslenen havuzda yüzdü.

Bitlis-Mutki kara yolundaki Altınkalbur mesire alanında bir araya gelen dernek üyeleri, bölgenin turizme kazandırılması amacıyla etkinlik düzenledi.

Karlar arasında kaynakla beslenen doğal havuza giren dernek üyeleri, buz gibi suda kulaç attı.

Dernek Başkanı Serdar Durer, Altınkalbur bölgesine dikkati çekmek ve sağlıklı yaşam için 5 yıldır kış mevsimde suda yüzdüklerini söyledi.

Kentte kışın çok çetin geçtiğini ifade eden Durer, şöyle konuştu:

"Bitlis akarsuları, gölleri ve şelaleleriyle doğa harikası bir yer. Altınkalbur türkülere konu olmuş ve dünyanın en soğuk sularından biri olarak gösterilmektedir. Yıllardır bölgede çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Yüzme etkinliğini geleneksel hale getirdik. Her yıl katılımcı sayısı artıyor. Bugün arkadaşlarımızla suya girerek etkinliğimizi gerçekleştirdik."

Etkinliğe destek veren Abidin Araboğa ise "Bundan sonraki etkinliklere de elimden geldiğince katılacağım. Şu anda güneş olmasına rağmen hava sıcaklığı sıfırın altında." dedi.