Besna'yı kaybeden Molla ailesi Küçük Eymen yaşasın istiyor - Son Dakika

MERSİN'de kızları Besna'yı solunum sistemini etkileyen 'kistik fibrozis' rahatsızlığı nedeniyle kaybeden Lübnanlı Molla ailesi, aynı hastalıkla savaşan 12 yaşındaki oğulları Eymen'i kaybetmek istemiyor. Kızından sonra oğluna da aynı teşhisin konulmasıyla dünyası karardığını anlatan anne Azize Molla, "Kimseden maddi bir talebim yok. Ben sadece oğlumu da kızım gibi kaybetmek istemiyorum. İlaçları yurt dışından temin ediliyor. Tek isteğim Eymen'i yaşatmak. Devletten yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Azize ve Samir Molla çifti 12 yıl önce Lübnan'da yaşarken, hastalanan 5 yaşındaki kızları Besna'yı hastaneye götürdü. 'Kistik fibrozis' teşhis konulan Besna'nın tedavisi devam ederken doktorların şüphesi üzerine çiftin yeni dünyaya gelen oğulları Eymen'e genetik test yaptırıldı. Fransa'daki bir hastaneye gönderilen test sonuçları beklenirken kızları Besna'yı kaybeden aile, oğulları Eymen'de de aynı rahatsızlığın teşhisiyle büyük üzüntü yaşadı. Acılı aile, oğulları Eymen'i yaşatmak için sağlık hizmetlerinin daha iyi olması nedeniyle 2010 yılında Türkiye'ye gelerek önce Mardin'e, oradan da geçen yıl Mersin'e yerleşti. Eymen'in tedavisi için büyük uğraş veren Molla ailesi, rahatsızlığı nedeniyle yaşıtlarına göre gelişim geriliği bulunan ve solunum cihazıyla hayata tutunan evlatlarını yaşatmak için ellerinden geleni yapıyor.

'KIZIMI KAYBETTİM OĞLUM YAŞASIN'

Merkez Yenişehir ilçesinde 4 çocuğuyla kiralık evde oturan Molla ailesi, Eymen için ilaç yardımı bekliyor. Anne Azize Molla, oğlunun tedavisi nedeniyle maddi sıkıntı çektiklerini söyledi. Çocuklarının yaşama tutunabilmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerini anlatan Azize Molla, "5 yaşındaki kızımı da aynı hastalıktan kaybettim. Eymen'e de test yaptırdık, 1,5 aylık iken teşhis konuldu. O an dünyam başıma yıkıldı. O günden sonra hayatımız değişti. Çocuklarım perişan oldu. Hastanelerde sürünüyoruz. Çocuğum hastaneye gidip gelmekten bıktı" dedi.

'TEK İSTEĞİM EYMEN'İ YAŞATMAK'

Eymen'in hayata tutunması için sürekli ilaç kullanması gerektiğini kaydeden Azize Molla, "Kimseden maddi bir talebim yok. Ben sadece oğlumu da kızım gibi kaybetmek istemiyorum. Tüm varlığımı Eymen için verdim. İlaç kullanması gerekiyor. İlaçları yurt dışında temin ediliyor. Tek isteğim Eymen'i yaşatmak. Devletten yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Yaşıtları gibi okula gidip oyun oynamak isteyen küçük Eymen ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Artık rahat nefes almak istiyorum. Oyun oynamak, dışarı çıkmak istiyorum. İlaçlarımı kullanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.