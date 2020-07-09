Besni Belediyesi "Dokuyan Eller" Projesini hayata geçirdi - Son Dakika

Besni Belediyesi "Dokuyan Eller" Projesini hayata geçirdi

Adıyaman'ın Besni İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Dokuyan Eller" projesiyle kadınlar aile ekonomilerine katkı sağlayacak.

Adıyaman'ın Besni İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Dokuyan Eller" projesiyle kadınlar aile ekonomilerine katkı sağlayacak.

4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
202 yıllık ABD şirketi koronavirüs sebebiyle iflas etti


Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre'nin seçim öncesi vaatlerinden biri olan "Dokuyan Eller" Projesi Besni Belediyesi Merkezi Eğitim Merkezi çatısı altında hayata geçirildi.


Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre seçim öncesi vaat ettiği 41 projeyi adım adım gerçekleştiriyor. 41 Projeden biri olan "Dokuyan Eller" projesi ile yöresel dokuma el halıların üretimi ve el sanatları becerisini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için açılan kursta kadınlar el emeği göz nuru halıların üretimine başladı.


Başkan Emre bu proje ile Besni'yi üreten şehir olarak asıl kimliğine kavuşturmak istediklerini belirtti.


Yakın zamanda farklı dallarda üretime dayanan mesleki eğitimler düzenlemek ve yetişmiş insan gücü kapasitesini artırmak maksadıyla Besni Belediyesi'nin Mesleki Eğitim Merkezi faaliyetlerine başladığını belirten Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, "Yöresel dokuma el halıların üretimini sağlamak, el sanatları becerisini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla söz vermiş olduğumuz Dokuyan Eller Projesi kapsamında atölyemiz ilk faaliyetlerine başlamıştır. Proje kapsamında 25 ev hanımını İş-Kur Mesleki Eğitim Projeleri alanında meslek öğrenip üretime katılıyor.


Bu projemiz ile ilçemizin kültüründe ve geçmiş dönem ticari alanda önemli gelir kaynağı olan dokumacılık yeniden gün yüzüne çıkmış oluyor, halılar ilçe kültürüne bağlı kalarak yeni ebatlarda üretilmektedir.


Proje ile kadınlara el becerisini kazandırmak adına ilçemizde iş alanı oluşturulmuş oldu. İlçemizde yaşayan kadınlarımızın halı dokuma alanında mesleki becerilerini geliştirerek üretim yapmasını sağlamaya yönelik çalışma ile Sosyal Belediyecilik alanında faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi.


Belediye Başkanı Emre, Dokuyan Eller atölyesinde yapılan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılacak olmasından dolayı Ayasofya Cami'nin mihrabında kullanılmak üzere gönderecekleri seccadeye ilmek atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. - ADIYAMAN

Eyyüp Mehmet Emre, Adıyaman, Besni, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 08:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Besni Belediyesi 'Dokuyan Eller' Projesini hayata geçirdi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 09:24 Hes Kablo Kayserispor'un yıldızı Pedro Henrique hacamat yaptırdı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:22 Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 21:49 Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:52 "Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 18:43 Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu 18:41 Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü 18:20 Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli 18:18 Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
14:33
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
14:29
202 yıllık ABD şirketi koronavirüs sebebiyle iflas etti
14:28
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
14:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
13:42
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
13:33
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
13:01
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
11:52
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
11:05
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
10:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 15:06:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Besni Belediyesi "Dokuyan Eller" Projesini hayata geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]