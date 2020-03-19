Besni Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 'Destek Kart' - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni Belediyesi ihtiyaç sahibi 400 aileye destek kart yardımında bulundu.



Besni Belediyesinin 'Destek Kart' projesi kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulundu. İhtiyaç sahibi olarak belirlenen 1200 kişi içerisinde her ay 400'üne 120 TL nakdi yardım yapılıyor.



Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Allah'ın izni ve bizlerin gayreti ile bir projemizi de hayata geçirmiş bulunuyoruz. Destek Kart Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 400 ailemize nakdi yardımda bulunmaya başladık. Ailelerimizin belirlenmesinde yoğun gayret sarf eden, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN