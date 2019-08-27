Besni Belediyesi'nden ulaşım hizmeti

Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanlığı ile Besni Devlet Hastanesi tarafından şehir içi ulaşım araçlarının olmadığı saatlerde hastalara ulaşım hizmeti sağlanacak.



1 Eylül 2019 tarihi itibariyle hizmete girecek olan hizmet, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.



Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre ve Besni Devlet Hastanesi yönetiminin ortak girişimleriyle 1 Eylülde başlatılacak olan ulaşım hizmetiyle şehir içi minibüslerinin olmadığı saatlerde hastalar acil servislerden belediye hizmet aracıyla alınacak. Hastalara eğer hekimler tarafından ilaç yazılmışsa nöbetçi eczanelerden de ilaçları alındıktan sonra evlerine bırakılacak. - ADIYAMAN