Son Dakika Haberleri: Besni Belediyesi'nden ulaşım hizmeti
Son Dakika Güncel Haber

Besni Belediyesi'nden ulaşım hizmeti

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanlığı ile Besni Devlet Hastanesi tarafından şehir içi ulaşım araçlarının olmadığı saatlerde hastalara ulaşım hizmeti sağlanacak.

Besni Belediyesi'nden ulaşım hizmeti, System.String[]

Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanlığı ile Besni Devlet Hastanesi tarafından şehir içi ulaşım araçlarının olmadığı saatlerde hastalara ulaşım hizmeti sağlanacak.


1 Eylül 2019 tarihi itibariyle hizmete girecek olan hizmet, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.


Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre ve Besni Devlet Hastanesi yönetiminin ortak girişimleriyle 1 Eylülde başlatılacak olan ulaşım hizmetiyle şehir içi minibüslerinin olmadığı saatlerde hastalar acil servislerden belediye hizmet aracıyla alınacak. Hastalara eğer hekimler tarafından ilaç yazılmışsa nöbetçi eczanelerden de ilaçları alındıktan sonra evlerine bırakılacak. - ADIYAMAN

Devlet Hastanesi, Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde utanç tablosu! Tam 274 çocuk doğum yaptı
Usta sanatçı Bedia Akartürk "Türkiye için bir şans" diyerek Erdoğan'a övgüler yağdırdı Memur ve memur emeklisinin maaş zammı için gözler Hakem Kurulu'nda Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 11:53:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Besni Belediyesi'nden ulaşım hizmeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]