Besni Belediyesi'ne çöp konteyneri - Son Dakika

Besni Belediyesi'ne çöp konteyneri
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Adıyaman'ın Besni İlçe Belediyesine 170 adet çöp konteyneri hibe edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Adıyaman'ın Besni İlçe Belediyesine 170 adet çöp konteyneri hibe edildi.
Adıyaman Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri Bakanlık tarafından hibe edilen çöp konteynerlerini Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre'ye teslim etti.
Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, "Belediyemize hibe edilen 170 adet çöp konteynerini teslim aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:53 Kaynak: İHA
Son Dakika Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi