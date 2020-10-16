Besni Belediyesi okullara dezenfektan standı ve maske dağıttı - Son Dakika

Besni Belediyesi, okullara dezenfektan standı ve maske dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulların yüz yüze eğitim öğretime açılması üzerine öğrencilerin ve öğretmenlerin salgından korunması amacıyla Besni Belediyesi tarafından okullara dezenfektan standı ve maske desteğinde bulunuldu.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, pandemi sürecinin başından beri belediye olarak ilçede çok sıkı bir çalışma başlattıkları belirtti.

Emre, "Okullarımızın yüz yüze eğitim ve öğretime başlamasından dolayı yine öğrencilerimizin ve de öğretmenlerimizin sağlığı için Besni İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Demirel ile beraber okullarımızı ziyaret ederek, okullarımız için yaptırmış olduğumuz dezenfektan stantlarını hediye ediyor ve maske desteğinde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.