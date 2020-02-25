Besni Belediyesi parklarda düzenleme yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Besni Belediyesi parklarda düzenleme yaptı - Son Dakika

Besni Belediyesi parklarda düzenleme yaptı

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde belediye ekipleri parkların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Besni Belediyesi parklarda düzenleme yaptı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde belediye ekipleri parkların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.


Besni Belediyesi ekipleri Yenikentte bulunan koşu parkının düzenlenmesi yaptı. Vatandaşların daha rahat gezebilmesi ve yürüyüş yapabilmesi için düzenlenen koşu parkının yanında, ekipler ilçenin çeşitli yerlerine banklar yerleştirildi.


Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, kış aylarının son günlerinin yaşandığını ve ilk bahar ile birlikte vatandaşların park ve bahçeleri daha sık kullanmaya başlayacağını belirterek, parkları hazır hale getirmek istediklerini söyledi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:16 Kaynak: İHA
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