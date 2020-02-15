Besni Belediyesi sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Besni Belediyesi sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Besni Belediyesi sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı

6 saat önce

Besni Belediyesi, ilçe genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Besni Belediyesi sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı, System.String[]

Besni Belediyesi, ilçe genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Belediye Eyyüp Mehmet Emre, yaptığı açıklamada, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına destek olduklarını belirtti.

Kar yağışı dolayısıyla personel tarafından yiyecek bulamayan kuşlar ve sokak hayvanları için şehrin belirli yerlerine yem bırakıldığını aktaran Emre, "Onlarında bir can taşıdığını unutmamamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın da aynı şekilde bu soğuk kış aylarında hayvanların ulaşabilecekleri yerlere yem bırakmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eyyüp Mehmet Emre, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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