Besni Belediyesi tarafından emanet çarşısı kuruldu - Son Dakika

Besni Belediyesi tarafından hayır sahiplerinin giysi, gıda ve ayakkabı gibi bağışlarının ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması amacıyla emanet çarşısı kuruldu.

Besni Belediyesi, ilçede ilk olan emanet çarşısıyla hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü oluşturarak gıda ve giyim yardımında bulunacak.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, hayırda yarışmak gerektiğini belirterek, "Gönüllü bağışçılarımızın bizlere emanet ettikleri bağışları asıl sahiplerine ulaştırmada köprü vazifesi görmek gayesi ile emanet çarşımızı açmış bulunuyoruz. İlçemize, hayırlı uğurlu olsun. Emanet çarşımıza katkılarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tider Genel Müdürü Nil Tibukoğlu ve bütün sosyal projelerimizde bize destek veren Besni Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Kadın Girişimi Kooperatifi yönetimine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim." diye konuştu.

Açılışa Besni Kaymakamı Nazlı Demir, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Sümer ve Belediye Meclisi üyeleri katıldı.