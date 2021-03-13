Besni'de 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çamlıca köyü korona virüs vakasının artmasından dolayı karantina altına alındı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Besni ilçe Hıfzıssıhha Kurulu, 582 kişinin yaşadığı Çamlıca köyünde ki vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek için 10 gün süre ile karantinaya alınmasına karar verdi.

Besni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı çamlıca köyümüzde artan vaka sayıları sonrasında, sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyümüz karantinaya alınmış, giriş ve çıkışlar 12.03.2021 tarihi saat 18: 00 itibariyle 10 gün süre ile yasaklanmıştır" denildi.

Jandarma köy giriş ve çıkışlarını dubalar ile kapatarak köye giriş ve çıkışlara müsaade etmiyor. - ADIYAMAN