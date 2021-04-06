Besni'de 1 mezra karantinaya alındı - Son Dakika

Korona virüs vaka sayılarında artışı sebebiyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kutluca Köyünün Karnacık Mezrası 10 gün süreyle karantinaya alındı. Köye giriş-çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

Kutluca Köyünün Karnacık Mezrasının 10 gün süreyle karantinaya alınmasıyla ilgili Besni Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Kutluca Köyünün Karnacık Mezrası vaka sayılarında görülen artış sebebiyle, sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla karantinaya alınmış, mezraya giriş ve çıkışlar 10 gün süre ile yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ADIYAMAN