Besni'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen programa Besni İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkan Vekili Samettin Kuzu, belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Kaymakamlık Binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile program sona erdi.

Programdan sonra Kaymakam Nazlı Demir, gaziler ile bir süre sohbet etti. - ADIYAMAN