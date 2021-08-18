BESNİ'DE 2 BİN KİŞİYE AŞURE - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde Muharrem ayı nedeniyle 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Atatürk Caddesi Hükümet Konağı önünde düzenlenen aşure etkinliğinde İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Müftüsü Mehmet Ünsal, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Aşure etkinliğinde vatandaşlara ilk ikram İlçe Kaymakamı Demir, tarafından yapıldı.

Bin yıldır pek çok ırk, medeniyet, inanç ve renk bir arada birlikte yaşandığını belirten İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, "Muharrem ayının onuncu günü olması münasebetiyle Besni Kaymakamlığımız tarafından Aşure ikramı etkinliği düzenledik. Bu etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederiz. Bu topraklarda bin yıldır pek çok ırk, medeniyet, inanç ve renk bir arada birlikte yaşıyoruz. Kültürümüz, örfümüz, adetimiz dünyanın en zengin kültürü aşure aslında tam da bizi simgeliyor. İstiyoruz ki bizde aşure gibi uyum içinde birlik beraberlik içinde ilelebet payidar kalalım" dedi.