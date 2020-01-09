Besni'de 2 otomobil çarpıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Besni'de 2 otomobil çarpıştı - Son Dakika

Besni'de 2 otomobil çarpıştı

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Besni'de 2 otomobil çarpıştı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Adıyaman Gölbaşı Karayolu Güneykaş Köyü Tut Kavşağında meydana geldi. Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAC 643 otomobil ile Tut istikametine gitmek isteyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 ACS 645 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araç içerisinde bulunan Seda Uçurum yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:27 Kaynak: İHA
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