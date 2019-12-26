Besni'de 4 katlı bina yağmur nedeniyle çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Besni'de 4 katlı bina yağmur nedeniyle çöktü - Son Dakika

Besni'de 4 katlı bina yağmur nedeniyle çöktü

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde daha önce boşaltılan 4 katlı bina yağmur nedeniyle çöktü.

Besni'de 4 katlı bina yağmur nedeniyle çöktü, System.String[]

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde daha önce boşaltılan 4 katlı bina yağmur nedeniyle çöktü.

22 Ekim tarihinde, Yeni Besni Mahallesi'nde Ahmet Tileklioğlu'na ait ve Suriyeli ailelerin yaşadığı 4 katlı binada, gelen sesler nedeniyle Besni Belediyesi'nce yapılan incelemede zeminde toprak kayması tespit edildi. Bunun üzerine bina boşaltılarak çevresinde önlem alındı. Dün geceden beri etkisini sürdüren yağmur nedeniyle bugün öğle saatlerinde 4 katlı binanın zemin katı gürültüyle çöktü. Çevresinde güvenlik önlemi alınan binanın iş makinalarıyla yıkım işlemine başlandı.


Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:22 Kaynak: DHA
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