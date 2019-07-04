Son Dakika Haberleri: Besni'de "Afet Acil Durum Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi
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Besni'de "Afet Acil Durum Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi

2 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde "Afet Acil Durum Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Besni'de
Adıyaman'ın Besni ilçesinde "Afet Acil Durum Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.
Besni Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği Besni ilçesine bağlı Yeşilvadi köyünde arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada iki gruptan da çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Senaryo gereği yaralıların yakınları arasında hastane önünde arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, olaya müdahale ederken kavgaya karışan çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Besni Devlet Hastanesi Sivil Savunma Amiri Vakkas Öztürk, hastane olarak tatbikatta canlandırılan olaylara hazır olduklarını söyledi.
Besni Devlet Hastanesi Başhekim Vekili İbrahim Halil İnanç ise meydana gelen olaya hastane olarak müdahale ettiklerini ve yaralıların tedavisinde herhangi bir aksaklık meydana gelmediğini kaydetti.
Tatbikata çok sayıda ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Besni Belediyesi Cenaze Nakil Aracı ve Besni Devlet Hastanesi personeli katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:26 Kaynak: AA
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