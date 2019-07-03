Son Dakika Haberleri: Besni'de ailelere "Çocuk Bakım Elemanı" kursu verilecek
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Besni'de ailelere "Çocuk Bakım Elemanı" kursu verilecek

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan protokol kapsamında sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlanan ailelere "Çocuk Bakım Elemanı" kursu verilecek.

Besni'de ailelere
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan protokol kapsamında sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlanan ailelere "Çocuk Bakım Elemanı" kursu verilecek.
Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 ay boyunca hafta içi her gün verilecek kursta ailelere günlük 30 TL ücret ödeneceğini belirtti.
Kurs sonunda verilen sertifika ile çocuklarını bakıcıya vermek isteyen çalışan ailelerin bakıcı bulmalarının kolaylaşacağını ifade eden Orhan, "Bu kapsamda sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlanan ailelerin sosyo-ekonomik yönden güçlenmesi, kendine yeterli hale gelmesi, toplumla bütünleştirilmesi ve sosyal işlevselliğin arttırılmasını da amaçlayan çalışmamız genişletilerek devam edecektir." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:23 Kaynak: AA
Adıyaman, Besni, Güncel
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