Besni'de arazi kavgası: 1 yaralı, 2 gözaltı - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Besni İlçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yelbastı köyünde meydan geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Kadir Korkmaz ile Vakkas Korkmaz, sopa ve taşla Cuma Korkmaz'ı ağır yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı Cuma Korkmaz tedaviye alındı. Kavgaya karışan Kadir Korkmaz ve Vakkas Korkmaz, jandarma tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.