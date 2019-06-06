Son Dakika Haberleri: Besni'de arpa tarlası yandı
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Besni'de arpa tarlası yandı

55 dakika önce

Adıyaman'ın Besni İlçesi Çakırhöyük Beldesine bağlı Konuklu Köyünde arpa ekili tarlada yangın çıktı.

Besni'de arpa tarlası yandı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni İlçesi Çakırhöyük Beldesine bağlı Konuklu Köyünde arpa ekili tarlada yangın çıktı.

Konulu Köyü'nde arpa yüklü tarlada biçer döver ile ekin yapılırken yangın çıktı. Ekinler biçilirken biçer döverin bıçağından çıkan kıvılcım ile başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Köylü vatandaşlar traktörler ile yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Bir taraftan itfaiye ekipleri bir taraftan köylüler yangını bir sürü sonra kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 5 dönümlük alan küle dönerken, yangın diğer tarlalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:47 Kaynak: İHA
Adıyaman, Besni, 3. Sayfa
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