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Besni'de bayramlaşma

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni ilçesindeki bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mazlum milletlerin umudu ve İslam Coğrafyasının yıkılmayan tek kalesi olduğunu ifade etti.
Dünyanın pek çok yerinde kan ve gözyaşının olduğunu anlatan Aydın, şöyle konuştu:
"Özellikle İslam Coğrafyasında, hemen yanı başımızda Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da, Arakan'da, Somali'de, Sudan'da bir kısım yerlerde insanlar açlıktan ölüyor. Biz bir gün iftarı ve sahuru olmasına rağmen Ramazan'ı zor bela geçirdik ama onlar ne iftar açabiliyor, ne sahur yapabiliyor. Zulüm var, acı var, gözyaşı var. Kimi yerde açlıktan kırılıyorlar kimi yerde de silahların gölgesinde kardeş kardeşi katlediyor. İşte neden bu hale geldi, neden bu coğrafya böyle, biz kendi nefsimizle de muhasebe etmek zorundayız. Biliyoruz ki bu coğrafyanın yıkılmayan tek kalesi var oda Türkiye. Biliyoruz ki yıkılmayan, zalime meydan okuyan, mazluma göğüs geren tek lideri var oda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. O halde biz güçlü olmak zorundayız."
Bayramlaşma törenine AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Hakan Yonarkol, belde belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Besni'de bayramlaşma
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:44 Kaynak: AA
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