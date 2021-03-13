Besni'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Besni'de bir köy karantinaya alındı
13.03.2021 15:29
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde bazı kişilerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine Çamlıca köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde bazı kişilerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine Çamlıca köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı. Köye giriş- çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.
Besni ilçesine bağlı 470 nüfuslu Çamlıca köyünde yaşayan bazı kişilerin yaptırdıkları koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı. Bu gelişme üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, salgının yayılmasını önlemek için Çamlıca köyünün 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Kurul kararının ardından, jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede sağlık ekipleri kontrol yaparken, anonslarla da vatandaşlardan dışarıya çıkmamaları istendi.
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