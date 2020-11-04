Besni'de cadde ve sokak tabelaları yenileniyor - Son Dakika

Besni'de cadde ve sokak tabelaları yenileniyor

04.11.2020 17:19
Besni'de cadde ve sokak tabelaları yenileniyor, System.String[]

Besni Belediyesi tarafından başta şehit asker ve polisler olmak üzere siyasetçi, yazar, şair, profesör ve ilim insanlarının isimlerinin bulunduğu tabelalar, kent merkezinde bulunan sokaklara monte edildi.

Besni Belediyesi tarafından başta şehit asker ve polisler olmak üzere siyasetçi, yazar, şair, profesör ve ilim insanlarının isimlerinin bulunduğu tabelalar, kent merkezinde bulunan sokaklara monte edildi.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, yaptığı açıklamada, önce insana ve doğaya vefa anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

Emre, kendileri için siyasetin vefa göstermekten ibaret olduğunu kaydederek, "Sokak ve caddelerimizde Besnimizin tarihine ve medeniyet birikimine yaraşır bir hizmetle önemli bir değere sahip olan siyasetçi, yazar, şair, profesör ve ilim insanlarının isimlerini Belediye Meclisimizde almış olduğumuz kararla sokak ve caddelerimize verdik." ifadesini kullandı.

Eyyüp Mehmet Emre, Asker, Şehit, Besni, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Besni'de cadde ve sokak tabelaları yenileniyor - Son Dakika


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