Besni'de cadde ve sokak tabelaları yenileniyor - Son Dakika

Besni Belediyesi, ilçenin tanınmış isimlerinin bulunduğu tabelalar dikilmeye başlandı.

Geçmişten günümüze daha önce isimleri verilmemiş başta şehit asker ve polisler olmak üzere Besni için önemli bir değere sahip olan siyasetçi, yazar, şair, profesör ve ilim insanlarının isimlerinin bulunduğu tabelalar sokaklara monte edilmeye başlandı.

Besni Belediyesi tarafından 2020 Şubat ayı Belediye Meclisi toplantısında alınan karar doğrultusunda sokaklara isimleri daha önce verilmemiş başta şehit asker ve polisler olmak üzere Besni için önemli bir değere sahip olan siyasetçi, yazar, şair, profesör ve ilim insanlarının isimlerinin bulunduğu tabelalar kent merkezinde bulunan sokaklara monte edildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, "Bizim için siyaset vefa göstermekten ibarettir. Önce insana vefa ve ardından doğaya vefa anlayışıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sokak ve caddelerimizde Besni'mizin tarihine ve medeniyet birikimine yaraşır bir hizmetle önemli bir değere sahip olan siyasetçi, yazar, şair, profesör ve ilim insanlarının isimlerini Belediye Meclisimizde almış olduğumuz kararla sokak ve caddelerimize verdik.

Bu anlamda geçmişte aşağı şehirden bugüne yaşamış olan şairlerimizin, alimlerimizin, müftülerimizin, ilim sahibi insanların, bilim adamlarımızın, sporcularımızın özellikle de şehitlerimizin isimlerinin cadde ve sokaklarda yaşanır olması ve onlara duyduğumuz vefanın bir örneği olarak inşallah bir çalışma başlatmış durumdayız. Bu çalışmamız sonucunda isimlerini vermiş olduğumuz önemli kişilerin sokak tabelalarının monte işlemlerini başlattık. Yapmış olduğumuz çalışma ile vatandaşlarımız, aradıkları yeri daha kolay bulabilecekler ve bulundukları yerin de hangi mahallede olduğunu görebilecekler" diye konuştu. - ADIYAMAN