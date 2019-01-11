Son Dakika Haberleri: Besni'de Chp-İyi Parti İttifakı

Besni'de Chp-İyi Parti İttifakı

35 dakika önce

İYİ Parti Besni İlçe Başkanı İmdat Yıldırım, parti olarak CHp'nin Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar'ı desteklediklerini açıkladı.

Besni'de Chp-İyi Parti İttifakı, System.String[]
İYİ Parti Besni İlçe Başkanı İmdat Yıldırım, parti olarak CHp'nin Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar'ı desteklediklerini açıkladı.

İYİ Parti İlçe Başkanı İmdat Yıldırım, parti yönetiminin CHP adayı Vakkas Açar'ı destekleme kararı aldığını ve bunu genel merkeze sunduklarını, genel merkezin olumlu baktığını söyledi.

Parti binasında açıklama yapan Yıldırım, İYİ Parti ve CHP'nin görüşmeleri sonucundan ittifak kararının çıktığını dile getirerek, "Her iki partinin yaptığı görüşmeler sonucunda iki partinin 31 Mart seçimlerinde güç birliği yapması konusunda uzlaşma sağlandı. Amacımız Besni'de bütün halkın kabul edeceği, ilçemizi bir adım daha öne taşıyabilecek bir kadro ile yönetilebilmesi konusunda güç birliği yapmaktır. Genel merkezlerimizin anlaşması sonucu Besni'de CHP adayı Vakkas Açar üzerinde güç birliği yapmasına Besni İlçe Teşkilatları olarak biz de katıldık. Başta Türkiye'ye olmak üzere ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum. Besni'de belediyeciliğe farklı bir vizyon getirmek maksadıyla ortak akıl projelerimizi süreç içerisinde açıklayacağız" açıklamasında bulundu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:53 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İzmir'de Komşusu Tarafından Öldürülen Minik Ceylin'ın Davasında Karar Verildi Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek CHP'li Vekilin İddiaları Üzerine, Milli Piyango'dan Sayısal Loto'da '5 Bilen' Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 19:28:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Besni'de Chp-İyi Parti İttifakı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]