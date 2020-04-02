Besni'de çocuk parkının istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Besni'de çocuk parkının istinat duvarı çöktü
6 saat önce
Besni'de çocuk parkının istinat duvarı çöktüADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle çocuk parkının istinat duvarı çöktü.
Besni'de çocuk parkının istinat duvarı çöktü
ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle çocuk parkının istinat duvarı çöktü.
Dün akşamdan bu yana devam eden sağanak yağmur nedeniyle, Erdemoğlu Mahallesinde bulunan İşitmenler Parkının çevre duvarı öğle saatlerinde aniden çöktü. Kimsenin olmadığı sırada çöken istinat duvarının enkazı belediye ekiplerince kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:16 Kaynak: DHA
Son Dakika 'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı