Besni'de, çocukların tartışmasına aileler de dahil oldu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, çocukların tartışması nedeniyle iki aile arasında çıkan, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Oyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan Baysoy ile Akar ailelerinin çocukları arasında oyun oynadıkları sırada tartışma çıktı. Eve dönen çocuklar tartışmalarını ailelerine anlattı. Bunun üzerine dışarı çıkan iki aile fertleri arasında çocukların kavgası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirine tabanca ve bıçaklarla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarmanın müdahalesi ile sonlandırılan kavgada yaralanan Mehmet Baysoy, Emrah Baysoy, Şahin Baysoy ve Mustafa Akar , sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Akar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, durumu ağır olan diğer yaralılar ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman 'a sevk edildi.

Olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler jandarma ekiplerince gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.