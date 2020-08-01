Besni'de, çocukların tartışmasına aileler de dahil oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Besni'de, çocukların tartışmasına aileler de dahil oldu: 1 ölü, 3 yaralı ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, çocukların tartışması nedeniyle iki aile arasında çıkan, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.
Besni'de, çocukların tartışmasına aileler de dahil oldu: 1 ölü, 3 yaralı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, çocukların tartışması nedeniyle iki aile arasında çıkan, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Oyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan Baysoy ile Akar ailelerinin çocukları arasında oyun oynadıkları sırada tartışma çıktı. Eve dönen çocuklar tartışmalarını ailelerine anlattı. Bunun üzerine dışarı çıkan iki aile fertleri arasında çocukların kavgası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirine tabanca ve bıçaklarla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Jandarmanın müdahalesi ile sonlandırılan kavgada yaralanan Mehmet Baysoy, Emrah Baysoy, Şahin Baysoy ve Mustafa Akar, sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Akar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, durumu ağır olan diğer yaralılar ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman'a sevk edildi.
Olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler jandarma ekiplerince gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 01:57
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Besni'de, çocukların tartışmasına aileler de dahil oldu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi Aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Ünlü isimlerin Twitter hesaplarını hackleyen kişi gözaltına alındı Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu Koronavirüs salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır! Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş