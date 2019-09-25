Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Besni Şubesi tarafından sürdürülen "Devlet Millet El Ele" projesi kapsamında 53 adet tekerlekli sandalye dağıtıldı.



Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan, "Devlet Millet El Ele" projesi asker, polis, okullar, öğrenciler, ve tüm ilgili kurumlarla birlikte ihtiyaç sahibi engellilere destek olmak adına başlatılmış bir kampanya olduğunu söyledi.



Başkan Arslan, "Proje kapsamında tekerlekli sandalye ihtiyacı olan doğuştan engelli Hatice Avcı'ya Aile ve Sosyal Politikalar ilçe Müdürümüz Mustafa Orhan ve Müdür Yardımcısı Ali Aygün ile birlikte tekerlekli sandalyesini verdik.



"Devlet Millet El Ele" projemiz kapsamında bugüne kadar 53 adet tekerlekli sandalye dağıttık. Dağıtımlarımız bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.



Yapılan yardımları yerlerine ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Aslan, derneklerine yardım yapan hayırseverlere teşekkür ederek, desteklerini beklediklerini söyledi. - ADIYAMAN