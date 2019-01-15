Son Dakika Haberleri: Besni'de, Eğitime Kar Tatili

Besni'de, Eğitime Kar Tatili

1 saat önce

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'ın Besni ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bazı köylerdeki okullar yarım gün tatil edildi.

Besni'de, Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'ın Besni ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bazı köylerdeki okullar yarım gün tatil edildi. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların kayması sonucu hasarlı kazalar meydana geldi.

İlçede dün akşam başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı, günlük yaşam ve ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaşırken, okullar öğleden sonra Besni Kaymakamlığının almış olduğu karar ile tatil edildi.

Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların kayması sonucu hasarlı kazalar meydana gelirken, karayolları ve belediye ekipleri yol açma ve tuzlama işlemini aralıksız sürdürdü. Polislerin uyarısının yanı sıra belediye hoparlörlerinden sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:36 Kaynak: DHA

DHA, Adıyaman, Besni, Kar, Güncel
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