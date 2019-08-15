Besni'de ev yangını
1 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangında eşyalar kullanılmaz hale geldi.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:34 Kaynak: İHA
'ın Besni
ilçesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangında eşyalar kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Besni ilçesi Dumlupınar
Mahallesi Gaziantep
Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Oruç
'a evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını bir süre sonra kontrol altına alarak söndürdü.
Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN
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