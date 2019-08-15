Son Dakika Haberleri: Besni'de ev yangını
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Besni'de ev yangını

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangında eşyalar kullanılmaz hale geldi.

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangında eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Besni ilçesi Dumlupınar Mahallesi Gaziantep Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Oruç'a evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını bir süre sonra kontrol altına alarak söndürdü.

Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN
Mustafa Oruç, Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:34 Kaynak: İHA
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