Besni'de görsel sanatlar teknoloji tasarım sergisi açıldı
1 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Atatürk Ortaokulu tarafından görsel sanatlar teknoloji tasarım sergisi gerçekleştirildi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:26 Kaynak: İHA
'ın Besni
ilçesinde Atatürk
Ortaokulu tarafından görsel sanatlar teknoloji tasarım sergisi gerçekleştirildi.
Atatürk Ortaokulunda öğrenim gören görsel sanatlar ve teknoloji tasarım öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları çalışmaların sergilendiği etkinliğe Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel
, Milli Eğitim Müdürlüğü
şube müdürleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.
Bir yıllık emeklerin sergilendiği Görsel Sanatlar Teknoloji Tasarım sergisi katılımcılar tarafından ilgiyle gezildi. - ADIYAMAN
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