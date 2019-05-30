Son Dakika Haberleri: Besni'de görsel sanatlar teknoloji tasarım sergisi açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Besni'de görsel sanatlar teknoloji tasarım sergisi açıldı

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Atatürk Ortaokulu tarafından görsel sanatlar teknoloji tasarım sergisi gerçekleştirildi.

Besni'de görsel sanatlar teknoloji tasarım sergisi açıldı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Atatürk Ortaokulu tarafından görsel sanatlar teknoloji tasarım sergisi gerçekleştirildi.

Atatürk Ortaokulunda öğrenim gören görsel sanatlar ve teknoloji tasarım öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları çalışmaların sergilendiği etkinliğe Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Bir yıllık emeklerin sergilendiği Görsel Sanatlar Teknoloji Tasarım sergisi katılımcılar tarafından ilgiyle gezildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:26 Kaynak: İHA
Mehmet Demirel, Adıyaman, Besni, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zonguldak'ta dinazorlar çağından kalma fosiller bulundu Son Dakika! Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı AK Partili yetkili son anketi Reuters'a açıkladı: İmamoğlu üç puan önde

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 21:45:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Besni'de görsel sanatlar teknoloji tasarım sergisi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]