Besni'de hayat boyu öğrenme sergisi açıldı - Son Dakika
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Besni'de hayat boyu öğrenme sergisi açıldı

05.06.2022 13:49
Besni'de hayat boyu öğrenme sergisi açıldı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Besni Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Besni Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Besni Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen sergi açılışına Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Baba, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Besni Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Besni Gençlik ve Spor Müdürü Metehan Adıgüzel, Besni Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muhammet Aslan, STK temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, Muhamet Arslan, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası ile öğrenme faaliyetlerine katılımı artırmayı, öğrenme fırsatları hakkında halkımızı bilgilendirmeyi, öğrenmeyi teşvik etmeyi, geçmişle günümüz arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu hafta ile bireylerin kendilerini geliştirmeleri için merak ve istek uyandırmak, öğrenmenin eğlenceli ve rehabilite eden yönünü öne çıkarmak ve bireylerin öğrenme sürecine katılımını sağlamak temel amacımızdır. Halk eğitimi merkezlerimiz, becerisini değerlendirmek isteyen vatandaşımıza, hobisini gerçekleştireceklere, meslek edinmek isteyenlere aklınıza gelebilecek her alanda ve dalda ücretsiz kurslar açan ve ciddi eğitimler sunan kurumlarımızdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Besni Halk Eğitimi Merkezi bünyesinden açılan kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. - ADIYAMAN

Besni'de hayat boyu öğrenme sergisi açıldı
Besni'de hayat boyu öğrenme sergisi açıldı

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Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Besni'de hayat boyu öğrenme sergisi açıldı - Son Dakika

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