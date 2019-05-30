Son Dakika Haberleri: Besni'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıtılıyor
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Besni'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıtılıyor

11 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayırseverler tarafından gönderilen yardım paketleri Besni ilçe Kaymakamlığı tarafından dağıtılmaya başladı.

Besni'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıtılıyor, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayırseverler tarafından gönderilen yardım paketleri Besni ilçe Kaymakamlığı tarafından dağıtılmaya başladı.

Hayırsever vatandaşlar tarafından Besni Kaymakamlığına gönderilen yardım paketleri kaymakamlık tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Besni Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 5 bin aileye yardım paketleri teslim edildi. Yardım paketlerinin ilçe merkezi, belde, köy ve mezralarda ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler ile Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığı belirtildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:56 Kaynak: İHA
Adıyaman, Besni, Güncel
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