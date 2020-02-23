Besni'de iki otomobil çarpıştı 7 yaralı - Son Dakika
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Besni'de iki otomobil çarpıştı 7 yaralı

6 saat önce

Besni'de iki otomobil çarpıştı 7 yaralıADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Besni'de iki otomobil çarpıştı 7 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni- Araban karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Besni yönüne ilerleyen Müslüm Güngör yönetimindeki 34 CGE 007 plakalı otomobil, önünde giden Sait İlhan yönetimindeki 02 DA 929 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücüsüler ile otomobillerde bulunan Emine İlhan, Hamdi Yıldız, Battal Yıldız, Mücahit Kılınç ve Mustafa Sağır yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Besni'de iki otomobil çarpıştı 7 yaralı

Araban, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:21 Kaynak: DHA
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