Besni'de inşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Elmas yönetimindeki 02 LC 870 plakalı Ford marka minibüs ile Gölbaşı'nda inşaatta çalışan işçileri Adıyaman'a götürmek üzere yola çıktı. Besni Adıyaman yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, minibüste maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçileri tedbir amaçlı sağlık durumlarını kontrol etti. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol daha sonra aracın çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN