Besni'de İş Yerinde Çıkan Yangın Korkuttu
46 dakika önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Korupınar mahallesinde bulunan Ahmet Y'ye ait elektrikçi dükkanının depo kısmında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:39 Kaynak: İHA
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