Son Dakika Haberleri: Besni'de İş Yerinde Çıkan Yangın Korkuttu

Besni'de İş Yerinde Çıkan Yangın Korkuttu

46 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Besni'de İş Yerinde Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Korupınar mahallesinde bulunan Ahmet Y'ye ait elektrikçi dükkanının depo kısmında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:39 Kaynak: İHA

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakanlık Harekete Geçti! Kağıt Toplayıcıları Artık Üniforma Giyerek Çalışacak Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi

Patronuna Uykuda Yakalanan İşçinin İşe İade Talebi Reddedildi Belediye Başkanı'na Ait Ev, Dakikalar İçinde Kül Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:25:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Besni'de İş Yerinde Çıkan Yangın Korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]