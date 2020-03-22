Besni'de kaçak kazıya 4 gözaltı - Son Dakika

Besni'de kaçak kazıya 4 gözaltı
6 saat önce
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oyratlı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giderek inceleme yapan ekipler, kaçak kazı yapan M.K., A.Y., F.Y. ve A.K.'yi suçüstü yakaladı. Beraberlerinde kazıda kullanılan malzemeler ile yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:33 Kaynak: DHA
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